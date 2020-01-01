منافسة ألمانية أمريكية حادة لاحتكار لقاح ضد فيروس كورونا

جهينة نيوز:

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن منافسة حادة تجري بين ألمانيا والولايات المتحدة لاحتكار لقاح ضد فيروس كورونا تطوره شركة ألمانية.

ووفق صحيفة بيلد الألمانية فإن خلافات ظهرت بين الجانبين بسبب محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جذب العاملين في شركة “كيور فاك” الألمانية ومقرها في مدينة توبنغن إلى الولايات المتحدة من خلال تقديم مبالغ مالية ضخمة من أجل الحصول على اللقاح بشكل حصري.

بدوره لفت المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية إلى أن هناك اهتماماً كبيراً للغاية بتطوير لقاح ومواد فعالة ضد فيروس كورونا في ألمانيا وأوروبا عموماً مبيناً أن الحكومة الألمانية على “اتصال وثيق مع الشركة” وقدمت لها عروضاً مالية مغرية في محاولة منها لإبقاء الشركة في ألمانيا.

وتعمل شركة “كيور فاك” للتكنولوجيا الحيوية على إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا منذ أسابيع عدة.