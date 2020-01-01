الداخلية: إيقاف الزيارات في السجون لمدة شهر ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية إيقاف الزيارات في جميع فروع ومراكز السجون لمدة شهر وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين وصحتهم تم اتخاذ عدة تدابير في السجون للتصدي لفيروس كورونا ومنها إجراءات التعقيم الفورية والدورية لجميع مرافق السجون والنظارات وموجوداتها.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنظيم حملات توعية صحية للعاملين في مرافق السجون ونزلائها حول خطر الإصابة بفيروس كورونا ووضع ملصقات تبين الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية منه مع إيقاف مؤقت لكل الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها التي كان من المقرر إجراؤها داخل فروع ومراكز السجون.

وبينت الوزارة أنه ستتم مراقبة وفحص النزلاء الجدد في غرفة مجهزة لهذا الغرض والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل إيداعهم ومخالطتهم باقي النزلاء ضمن السجن بالإضافة إلى فحص النزلاء المقرر ترحيلهم إلى جهات أخرى قبل إخراجهم.