أبراج الاثنين 16 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 16-3: يمتلك الطبية والشخصية الأكثر انسجاماً ولطفاً.. ذكي وقوي.. حذر مع الآخرين لأنه حكيم ومتبصر.. شخص يوسع دائرة دراسته إلى جانب العمل.. يسمع النصائح ويقدمها.. شخص واسع الخيال وخلاق ولديه تقدير عالي للأشياء الأجمل في الحياة.

على الصعيد المالي يجب أن ينتبه هذا العام .. اهتمامات وتطوير نفسه وينتقل من مكان إلى آخر أو يسعى إليه بداية السنة القادمة، لكن هذه السنة يجب التّركيز على المناطق التي يعرفها.. يتغلّب على الضّغوط وهناك حدث أو إشكال يحله مع الأصدقاء في الشهور الأخيرة من السنة..حياته الاجتماعية واعدة هذه السنة.. حظاً سعيداً.

الحمل:

نهار فيه رحلة وسفر وشأن تربوي.. بعض الظهيرة إذا شعرت بتوتر فيكون بسبب وجود القمر ببرج الجدي وتستطيع تقدير مدى تأثيره على المزاج وتركز على الشؤون المهنة.. تتعاطى مع مجموعة ويسبب لك ذلك بعض الإزعاجات.. تبع حدسك وانتبه على سمعتك وقد تعاني مشكلات صحية في المساء..

الثور:

أجواء إيجابية وقد يتأجل موعد أو اتصال.. نعدك بأن تحافظ على برودة الأعصاب حتى ينتقل القمر إلى برج الجدي.. تسوية على إثر ظروف.. فرصة مواتية للسفر.

الجوزاء:

مهتم بالشأن الشخصي أو العائلي أو العاطفي والشراكة.. تحسب ألف حساب لكل قضية.. تجتاز بعض العراقيل.. في المساء مفاجأت في المساء وانتصار وتفاوض ومن الضروري السكوت والسيطرة على الغضب لأن فاتورتك قد تكون كبيرة.

السرطان:

حاول مساعدة نفسك قد تضطر لزيارة أحد الأصدقاء.. نظّم أمورك وانتبه لصحتك لأنّ المساء يحمل إليك فترة عاطفية ويبدو التواصل صعب.. شراكة اليوم ومكافأت.. الشريك خصم أقوى منك لذلك دع النهار يسير وتمتع بالتروي واللطف.

الأسد:

الحظ يبتسم لك وقد تتعرف على صدفة ولقاءات ومتعدد المهام في المساء.. كل الأمور التي تحتاج لعلاج تظهر في المساء وقد تشعر ببعض التوتر أو الاستياء لذلك انتبه على صحتك.

العذراء:

مشغول بأمور منزلية وعائلية قد تصطدم بأحد أفراد عائلتك.. تبتسم لك الأفلاك بمبادرات جديدة وتظهر فرصة عاطفية سعيدة وتستفيد منها وتظهر بأجواء رومانسية وتفرح لبعض اللقاءات.. يومين جيدين وخبر يتعلق بالأولاد أو المحيط.. في المساء أحداث إيجابية.

الميزان:

مشاريع ونقاشات مهنية لاتبوح بأسرارك لأحد وانتبه من مفاجأت مزعجة ومن المواجهة.. قد يكون هناك وضع صحي أو أمر فيه تصليحات وأعطال.. تقبل الأمور بصبر ولا تغضب.

العقرب:

حاول أن تستفيد من هذا النهار وأن تحقق أمنية وتعالج وضعاً مادياً بذكاء وتقدم مساعدة لأحد المحيطين بك.. تحرك قريب وتطل على فترة مميزة سفر أو تواصل أو ألفة من جديد.

القوس:

القمر في برجك حتى المساء.. قد يكون هناك غيرة تزعجك أو محاسبة تزعجك.. تشتغل على مسألة مالية ولا تكابر ويقف إلى جانبك أحد الأشخاص.

الجدي:

الفترة متعبة وتساؤلات كثيرة وتنتظر فالمساء حتى تعلن عن عمل جديد وفي المساء واليومين المقبلين تسليط الضوء على أمور كانت غامضة وتكشف الأصدقاء من الأعداء.

الدلو:

نهار جيد وتنشط الحياة الاجتماعية تعرّف على أصدقاء جدد وتنتقل من الأجواء فيها حنكة وفي المساء يجب أن تحرص على الكتمان وتنتبه على صحتك ولا تراهن على شيء.

الحوت:

أعمال كثيرة وبحاجة للرعاية وتجتاز العراقيل وتدفع مكانتك الاجتماعية نحو الأفضل.. في المساء تسبح بالتيار الاجتماعي.. طاقة وأجواء إيجابية وتحضير للانتقال إلى شيء جديد..