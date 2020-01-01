كورونا .. الاعلان عن تسجيل اصابات جديدية و الجزائر و العراق و مصر و السعودية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 54 حالة، منها 4 وفيات، فيما غادرت 12 حالة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وحسب ما بثه التلفزيون الجزائري فإن خمسة حالات كانت على اتصال بالحالات الأولية التي سجلت في ولاية البليدة، وحالة واحدة لرعية إيراني متواجد بولاية أدرار جنوب البلاد.‎

وفي ذات الصدد أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، وزير الأشغال العمومية والنقل بتعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر و فرنسا، وذلك قصد الحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة الأولى أن "الوزير الأول عبد العزيز جراد و بعد التشاور مع نظيره الفرنسي ادوارد فيليب، أصدر تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية و النقل، بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية و البحرية ابتداء من 17 آذار/مارس".

و بدورها أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 124 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان "أجرت وزارة الصحة 113 نموذج لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة "، لافتة إلى أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) 14 موزعة كالتالي: 7 حالات في بغداد / الرصافة ، حالتين في بغداد / الكرخ ، حالة واحدة في ميسان، حالة واحدة في ديالى، حالة واحدة في الديوانية، وحالتين في النجف".

وبينت الوزارة أن "مجموع الإصابات بلغ 124، مجموع حالات الشفاء 26، ومجموع الوفيات 9 ".

فيما أعلنت مصر تسجيل 16 حالة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، إن حالات كورونا فى مصر وصلت إلى 126 حالة حتى اليوم الأحد، بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس.

وأكد خالد مجاهد ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 26 وخروجهم من المستشفى.

وعن الحالات الجديدة قال مجاهد:"م من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و 8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة".

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قالت الوزارة إن الحالات المسجلة هي لمقيمين اثنين من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، كانا مخالطين لحالات سابقة، وهما معزولان حاليا بمنشأة صحية في الرياض.

أوضحت الوزارة أن هناك 5 حالات إصابة لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، وهم معزولون الآن بمنشأة صحية بالقطيف.

وذكرت أن هناك حالة إصابة لمقيم إسباني قادم من إسبانيا، وهو معزول حاليا بإحدى المنشآت الصحية في محافظة الخبر.

وحالتين لمواطنتين، الأولى قادمة من إسبانيا، والثانية قادمة من بريطانيا، وهما معزولتان بمنشأة صحية في مدينة الظهران.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حالتي إصابة لمواطن ومواطنة، الأول قادم من إيران، والثانية قادمة من العراق، وهما معزولان بمنشأة صحية في القطيف.

وأضافت أنه توجد حالة لمواطن قادم من جمهورية مصر العربية، وهو معزول بمنشأة صحية بالدمام، وحالتين لمواطنين، الأول قادم من بريطانيا، والثاني قادم من سويسرا، وهما معزولان بمنشأة صحية بجدة.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118 حالة، كانت قد تعافت منه ثلاث حالات إصابة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي