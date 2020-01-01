5 نصائح تقيك شرّ كورونا

الأحد, 15 آذار 2020 الساعة 23:34 | منوعات, صحة

5 نصائح تقيك شرّ كورونا

جهينة نيوز:

نشر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على "تويتر" خمس نصائح يجب الإصغاء إليها لتقليص خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعاد نشر غيبرييسوس على حسابه تغريدة نشرتها شركة "غوغل" تحت عنوان: "تقيد بهذه الأمور الخمسة البسيطة لوقف تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وتضم قائمة النصائح:

1-غسل اليدين باستمرار

2- تغطية الفم عند السعال

3- تجنب لمس الوجه بالأيدي قدر الإمكان

4-عدم الاقتراب من الآخرين لمسافة تقل عن متر واحد

5-البقاء في المنزل إذا شعرت بالمرض

وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتوزيع "غوغل" هذه النصائح "بطريقة مبتكرة وفعالة"، وشكر الشركة على "الدعم والتعاون".


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