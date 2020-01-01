مجلس الوزراء يعتمد خطة تنفيذية للتصدي لفيروس كورونا ويحدد سعر شراء كيلو القمح بـ225 ليرة

جهينة نيوز:

متابعة لتنفيذ خطة الدولة وإجراءاتها الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا على كل المستويات اعتمد مجلس الوزراء خطة تنفيذية لكل وزارة وآليات التمويل اللازمة لها وتم تشكيل فريق متابعة حكومي لضمان التطبيق الأمثل للقرارات بمسؤولية عالية ورصد انتشار الفيروس إقليمياً ودولياً.

وأكد المجلس أهمية المتابعة المستمرة من جميع الوزارات لخطة التصدي للفيروس بالتنسيق التام مع وزارة الصحة موضحاً أن فيروس كورونا في انتشار متزايد عالمياً ما يتطلب من الوزارات الاستمرار بفاعلية بخطة الاستجابة المتدرجة بشكل آني ومتوسط وطويل الأجل للتصدي للفيروس.

وكلف المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة إلزام معامل القطاع الخاص المنتجة لمواد التنظيف والمعقمات العمل بطاقتها القصوى بما لا يقل عن ثلاث وارديات يومياً لتأمين حاجة المواطنين والمراكز الصحية من هذه المواد وضمان وجودها في المنافذ التجارية بالمحافظات دون أي زيادة في الأسعار.

وتم الطلب من الوزارات تنفيذ قرار تخفيض العاملين في القطاعات الإدارية والخدمية الاقتصادية بما يراعي حسن أداء سير العمل وتزويد الجهات العامة بالمعقمات ومواد التنظيف اللازمة لضمان سلامة العاملين وكلف السفارات السورية التواصل مع الجهات المعنية في تلك البلدان لتقديم الاستشارات والدعم الارشادي بكل ما يتعلق بالتصدي للفيروس.

وقرر المجلس توفير المستلزمات الطبية والتجهيزات لمراكز الرصد الوبائي والحجر الصحي وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية تنظيم العمل في مراكز خدمة المواطن بما يضمن تقديم الخدمات بأقل وقت ممكن.

وفي سياق آخر حدد مجلس الوزراء سعر استلام محصول القمح من الفلاحين ليصبح سعر شراء الكيلو من القمح القاسي والطري للموسم الحالي 200 ليرة إضافة إلى منح الفلاحين 25 ليرة مكافأة تسليم ليصبح اجمالي سعر الكيلو 225 ليرة سورية.

ودرس المجلس مشروع قانون بتعديل المرسوم الخاص بالمنح المقدمة من الجامعات الخاصة إلى وزارة التعليم العالي بحيث تشمل هذه المنح أجور نقل الطالب وسنة دراسية إضافية إلى الحد الأدنى لسنوات الدراسة وذلك نظراً لارتفاع أجور النقل إلى الجامعات الخاصة الموجودة خارج مقرات المدن الرئيسة.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الصناعة المهندس معن زين العابدين جذبة أن المعامل والمنشآت التابعة للوزارة مستمرة بتصنيع المستلزمات الطبية للتصدي لفيروس كورونا من كمامات ومعقمات للمباني والآليات والصالات والمعقمات الشخصية موضحا أن معامل تاميكو تصنع يومياً 6000 علبة جيل شخصي وتم إحداث 4 مراكز تسويق لمنتجات المعامل والمصانع من المواد المذكورة بهدف تلبية الطلب عليها في السوق المحلية.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن الوزارة أمنت الحد المطلوب من العاملين الإداريين بالجامعات لضمان سير العمل موضحا أن الوزارة تعمل على توفير المستلزمات الطبية والإسعافية للمشافي التعليمية وتم تكليف مديري المدن الجامعية القيام بأعمال التعقيم للوحدات السكنية وإجراء الصيانات اللازمة لها لتأمين البيئة الصحية المناسبة للطلاب وتم إعداد دليل ارشادي توعوي لكل الجامعات والإعلان عنه عبر مواقعها الالكترونية.

بدوره أشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن السعر التشجيعي لشراء محصول القمح للموسم الشتوي 2019-2020 الذي تم إقراره اعتمد على “دراسة التكاليف” التي قدمتها الوزارة وهو عبارة عن سعر تشجيعي يمثل أحد أشكال الدعم الحكومي الكبير للقطاع الزراعي.