الاتحاد الإسباني يؤكد اقتراب حسم مصير الليغا

جهينة نيوز:

أكد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن الكشف عن مستقبل البطولات المحلية والقارية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم تضارب الآراء حول طريقة إنهاء الموسم الكروي في أوروبا بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال روبياليس في تصريحات نقلتها صحيفة ”آس“ الإسبانية: ”سنواصل مناقشة 4 سيناريوهات محتملة لإنهاء الموسم، بداية من السيناريو الأكثر تفاؤلًا إلى الأكثر تشاؤمًا، وقريبًا سنقدم الإجابات عما سيحدث للمنافسة“.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، بعد غد الثلاثاء، من أجل حسم القرارات حول منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ويورو 2020، وهي القرارات التي سوف تأثر بشكل مباشر على مصير الدوريات الأوروبية المختلفة.

ومن جانبه، بدا خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، مقتنعًا بأن موسم كرة القدم في بلاده سينتهي، وأشار إلى أن الخسائر الإقتصادية في الأرباح المتعلقة بحقوق البث التليفزيوني والسمعي قد تصل إلى 25% بسبب عدم استكمال المسابقة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، قال تيباس: ”لقد كنت أعمل طوال عطلة نهاية الأسبوع مع المؤسسات الأوروبية ورؤساء الأندية الإسبانية، لأنه وجب التنسيق قبل حلول أسبوع هام ومصيري للغاية“

وتابع: ”ما نعمل عليه حاليًا هو إيجاد الحل المناسب لإنهاء المسابقة، وخلال الأسبوع الجاري من الممكن اتخاذ قرارات هامة في أوروبا“.

وأضاف: ”لقد قمت بالتواصل مع إيطاليا وألمانيا ورساء دوريات أخرى، نحن نعمل على إيجاد الحلول، نحن نعمل على حل مشكلة إقتصادية وشيكة الحدوث حيث نمتلك ما يقرب من 100 عقد لحقوق البث المختلفة في جميع أنحاء العالم، إذا لم نتمكن من إرسال الإشارة والبث فلن نتمكن من تحصيل هذه الأموال“.

وأشارت "آس" إلى أن تيباس أكد على ضرورة تنسيق جداول المباريات مع الدوريات الأوروبية الأخرى، ولكنه بدا مقتنعًا بأن الموسم سيكتمل لنهايته.

وكانت السلطات الإسبانية قد قررت تجميد النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو ما تكرر في إيطاليا وإنكلترا وألمانيا وفرنسًا أيضًا، لتصاب كرة القدم الأوروبية بشلل تام.

المصدر آس