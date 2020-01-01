تامر حسني يطالب الدولة بفرض حظر التجوال للحد من خطر تفشي كورونا

جهينة نيوز:

طالب الفنان تامر حسني، الدولة المصرية بفرض حظر تجول للحد من خطر تفشي فيروس كورونا ، في وقت نفت رئاسة مجلس الوزراء ما يتم تداوله بشأن فرض حظر التجوال من الثلاثاء المقبل.

وكتب حسني، عبر خاصية (ستوري) على حسابه بـ"إنستغرام"، قائلاً: "أخدنا إجازات عشان نحافظ على بعض ونحصر المرض مينتشرش وسطنا، مش فاهم بعض الناس واخدين الموضوع هزار وإجازة ‏وفسح وزحمة رهيبة عادي".‏

وتابع: "رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقتي ويشتروا لوازم المنزل من دلوقتي والمقتدر يأمن الغير مقتدر، الظروف الجاية ‏أصعب والدولة لازم تعمل حظر تجوال ده لازم لازم، للي مش واخدين بالهم يا جماعة ده وباء مش وقفة العيد، وحرصنا هيخلينا ‏نخلص منه بدري جدا".‏

وأضاف: "بلاش خروج أرجوكم إلا لو هتشتروا مخزون البيت وتكونوا واخدين كامل الحذر في الوقاية من الاحتكاك بكل ‏شيء، ورجاء متنسوش الغير قادرين، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعًا".‏

يذكر أن، الفنان تامر حسني، ألغى كل حفلاته القادمة خلال شهري مارس الجاري وأبريل المقبل.