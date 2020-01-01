تامر حسني يطالب الدولة بفرض حظر التجوال للحد من خطر تفشي كورونا

جهينة نيوز:
طالب الفنان تامر حسني، الدولة المصرية بفرض حظر تجول للحد من خطر تفشي فيروس كورونا ، في وقت نفت رئاسة مجلس الوزراء ما يتم تداوله بشأن فرض حظر التجوال من الثلاثاء المقبل.
وكتب حسني، عبر خاصية (ستوري) على حسابه بـ"إنستغرام"، قائلاً: "أخدنا إجازات عشان نحافظ على بعض ونحصر المرض مينتشرش وسطنا، مش فاهم بعض الناس واخدين الموضوع هزار وإجازة وفسح وزحمة رهيبة عادي".
وتابع: "رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقتي ويشتروا لوازم المنزل من دلوقتي والمقتدر يأمن الغير مقتدر، الظروف الجاية أصعب والدولة لازم تعمل حظر تجوال ده لازم لازم، للي مش واخدين بالهم يا جماعة ده وباء مش وقفة العيد، وحرصنا هيخلينا نخلص منه بدري جدا".
وأضاف: "بلاش خروج أرجوكم إلا لو هتشتروا مخزون البيت وتكونوا واخدين كامل الحذر في الوقاية من الاحتكاك بكل شيء، ورجاء متنسوش الغير قادرين، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعًا".
يذكر أن، الفنان تامر حسني، ألغى كل حفلاته القادمة خلال شهري مارس الجاري وأبريل المقبل.