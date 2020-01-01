كازاخستان تعلن حالة الطوارئ

جهينة نيوز:

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف حالة الطوارئ اليوم الأحد في إطار جهود الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ويفرض القرار الذي أعلنه مكتب الرئيس قيودا على دخول ومغادرة كازاخستان باستثناء الدبلوماسيين ومن تدعوهم الحكومة، وإجراءات الحجر الصحي وغيرها من تدابير الوقاية على مستوى البلاد.

وبعد أن سجلت كازاخستان أول إصابتين بكورونا يوم الجمعة، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 6 أشخاص أمس السبت.

وكانت السلطات الكازاخية قد أعلنت في وقت سابق إلغاء كافة الفعاليات والمناسبات العامة، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.