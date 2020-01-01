المسماري: نظام أردوغان نقل 7500 ارهابي إلى ليبيا

جهينة نيوز:

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان نقل ما يقارب من 7500 إرهابي إلى الأراضي الليبية و اكثر من 1000 ضابط تركي.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي له بالقاهرة اورده موقع اليوم السابع المصري اليوم أن متزعمي الإرهابيين القادمين من سورية يتلقون ملايين الدولارات من النظام التركي وداعميه لافتا إلى أنه يتم نقل ما يقرب من 400 إرهابي من سورية إلى طرابلس بشكل أسبوعي وتدريب الإرهابيين في مدينة غازي عنتاب.

وفي السياق نفسه أشار المسماري إلى استهداف الجيش الليبي سفينة تركية تحمل الذخيرة في مدينة مصراتة مؤخرا وتدمير أسلحة وذخائر ومعدات لغرفة عمليات تركية في قاعدة معيتيقة الجوية فى طرابلس.

وأكد المسماري أن أردوغان وجماعته الإخوانية لا يحترمون القرارات الدولية كاشفا عن تمكن الجيش الوطني الليبي من قتل عدد من الإرهابيين الذين نقلهم النظام التركي من سورية إلى ليبيا.

ولفت المسماري إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة تقوم بدعم تركي بانتهاك هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس كما وردت معلومات بشأن قيام الإرهابيين في مصراتة بالتهيؤ لشن هجوم تجاه الجفرة وسرت بالاستعانة بطائرات تركية مسيرة وأسلحة تركية وحديثة تمدهم بها.