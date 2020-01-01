جهينة نيوز:

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يكلف غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة

كلف رئيس الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأحد، بيني غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة بعد حصوله على الدعم اللازم في الكنيست.

وعقد ريفلين، قبل إعلان قراره، اجتماعا مع كل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي غانتس، لإجراء "محادثات عاجلة" لبحث تشكيل الحكومة وذلك بعد دعوات لتشكيل ائتلاف وحدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد الذي أصيب به 213 شخصا على الأقل في إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد حصول غانتس، زعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض"، على دعم 61 نائبا، وهو الحد الأدنى لتشكيل الحكومة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.