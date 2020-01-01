الاحتلال الأمريكي يدخل 62 شاحنة عتاد عسكري إلى الأراضي السورية

جهينة نيوز:

في إطار انتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة جديدة من الشاحنات تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق.

وذكرت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت قافلة مؤلفة من 62 شاحنة محملة بعتاد عسكري ومواد لوجستية ترافقها 11 سيارة عسكرية نوع همر قادمة من شمال العراق إلى سورية عبر معبر الوليد غير الشرعي وذلك لتعزيز نقاط وقواعد احتلالها في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسة.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي في السابع من الشهر الجاري 10 شاحنات إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قاعدتها اللاشرعية في مطار خراب الجير بمنطقة المالكية بريف القامشلي.