النقل: تعقيم السفن والمطارات ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا

جهينة نيوز:

في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا بدأت فرق عمل وزارة النقل بالتعاون مع الكوادر الطبية في وزارة الصحة بتعقيم السفن القادمة إلى سورية والمتوضعة في الموانئ البحرية.

وذكرت وزارة النقل في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أن فرق العمل التابعة لها وبالتعاون مع الكوادر الطبية في وزارة الصحة بدأت أيضاً بتعقيم مباني المطارات المدنية.

وكانت وزارة النقل طلبت في الـ 12 من آذار الجاري من جميع الجهات التابعة لها “البرية والبحرية والجوية” اتخاذ الإجراءات الكاملة لتعقيم وسائل النقل القادمة إلى سورية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.