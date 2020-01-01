الصحة: تحليل 65 عينة لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حتى الآن والنتائج سلبية

جهينة نيوز:

ذكر مدير مخابر الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور شبل خوري أن المخبر المرجعي الخاص بالكشف عن حالات فيروس كورونا المستجد أجرى اختبارا لـ 65 عينة ونتائجها سلبية أي لم تسجل أي إصابة مثبتة حتى الآن.

وبين خوري أنه يتم العمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمخبر ليتمكن من إجراء اختبار من 30 إلى 40 عينة يوميا بدلا من 10 إلى 15 عينة بالتوازي مع زيادة المستلزمات والكوادر الفنية المؤهلة.

بدورها ذكرت رئيسة دائرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتورة هزار فرعون في تصريح مماثل أن الوزارة جهزت مركزا طبيا في منطقة الدوير بريف دمشق يضم 100 سرير مقسما إلى قسمين الأول للحجر الصحي للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس والثاني للعناية بالحالات التي يتم اكتشاف إصابتها بالفيروس.

ولفتت فرعون إلى ضرورة أخذ الحيطة بين المواطنين عبر تجنب التجمعات وأماكن ألعاب الأطفال والالتزام بالقواعد الصحية المناسبة ولا سيما النظافة والتعقيم ومراجعة أقرب مركز صحي أو مشفى في حال وجود أي شكوى من ارتفاع درجة الحرارة المترافق مع ألم في الحلق وصعوبة التنفس.

وذكرت فرعون أن الوزارة خصصت نقاطا طبية على الممرات الإنسانية التي جهزتها الجهات المعنية لخروج المدنيين إلى المناطق الآمنة للتأكد من سلامة القادمين واتخاذ الإجراءات في حال الشك بأي إصابة.

وعن ركاب الطائرة الآتية من العراق الذين وضعوا في مركز الدوير الصحي قالت مديرة صحة دمشق هزار رائف: “هناك حالة مشتبهة واحدة بين الركاب وهم سوريون وتم نقلهم إلى مركز الدوير وأخذ مسحة من المشتبه إصابته بفيروس كورونا لتحليلها في المخبر المرجعي وبناء على النتيجة ستستكمل الإجراءات”.

وأوضحت رائف أنه في حال كانت نتيجة الاختبار سلبية سيسمح للمسافرين بالعودة إلى منازلهم للبقاء فيها لمدة أربعة عشرة يوما مع المتابعة الدائمة لوضعهم الصحي أما في حال كانت إيجابية فسيتم إجراء الاختبار لجميع الركاب وإبقاؤهم في مركز الحجر.