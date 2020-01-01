الصحة: نتيجة التحليل الذي أجري للمسافر السوري القادم من العراق سلبية

الأحد, 15 آذار 2020 الساعة 18:58 | شؤون محلية, أخبار محلية

الصحة: نتيجة التحليل الذي أجري للمسافر السوري القادم من العراق سلبية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة أن نتيجة التحليل الذي أجري للمسافر السوري القادم على متن طائرة من العراق والمشتبه بإصابته بفيروس كورونا “سلبية” أي أنه ليس مصاباً.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن إرسال جميع ركاب وطاقم طائرة قادمة من العراق إلى مركز الحجر الصحي بالدوير بريف دمشق للاشتباه بإصابة أحد الركاب بفيروس كورونا.

وذكر مدير مخابر الصحة العامة في الوزارة الدكتور شبل خوري أن المخبر المرجعي الخاص بالكشف عن حالات فيروس كورونا المستجد أجرى حتى الساعة 72 اختباراً لعينات حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس وكانت نتائجها جميعاً سلبية أي لم تسجل أي اصابة مثبتة حتى الآن


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