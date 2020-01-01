لبنان يعلن حالة الطوارئ و التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد، أن بلاده في حالة طوارئ طبية وحالة تعبئة عامة في جميع المناطق بسبب خطر فيروس كورونا المستجد.

وأكد ميشال عون أنه لن يتهاون مطلقا في تأمين الحماية اللازمة من فيروس كورونا المستجد لأي مواطن ومقيم في لبنان لافتاً إلى أنه ليس الأوان للاستثمار السياسي لأن الوباء لا يميز بين موالٍ ومعارض بل إنها ساعة التضامن الوطني .

وأضاف ميشال عون أنه تم اتخاذ تدابير مشددة من أجل مكافحة كورونا، وأن الإجراءات ستعلن قريبا.

وصرح بأن التدابير المتخذة كانت سريعة وأن لبنان كان سباقا في اتخاذها بالمقارنة مع دول أخرى، وقال: "لقد كانت التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد".

وأوضح الرئيس عون أنه وفي الأسابيع الماضية لم تتقاعس الدولة عن المواجهة، وأن مختلف القطاعات الصحية تجندت للوقاية من فيروس كورونا.