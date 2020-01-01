الاحتلال التركي يعتدي على قرية طويلة الوكاع في الحسكة

جهينة نيوز:

جددت قوات الاحتلال التركي عدوانها على الأراضي السورية بريف الحسكة وقصفت بسلاح المدفعية قرية طويلة الوكاع في ناحية تل تمر بريف المدينة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المنازل.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي أقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.

وفي سياق آخر، قالت مصادر محلية إنّ عبوة ناسفة انفجرت داخل مقر لمرتزقة الاحتلال التركي جنوب مدينة رأس العين ولم يتم التأكد من الخسائر في صفوف الإرهابيين بسبب فرضهم طوقاً أمنياً حول المكان.