البدء بتعقيم باصات النقل الداخلي والمدينة الجامعية في حلب

جهينة نيوز:

متابعة للإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لفيروس "كورونا" وضمن إجراءات محافظة حلب الاحترازية وتنفيذاً لتعليمات محافظ حلب حسين دياب بدأت الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب حملة تعقيم شاملة لحافلات النقل الداخلي التابعة، بهدف تعزيز مقومات السلامة العامة، حيث تمّ تعقيم عشرات الباصات التابعة للشركة قبل انطلاقها للعمل، في ظل حملة يومية لجميع الباصات العاملة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة الركاب.

إلى ذلك، أيضاً بدأت عمليات تعقيم شاملة في وحدات المدينة الجامعية بحلب كتدبير احترازي للتصدي للفيروس.