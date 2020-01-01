إجراءات احترازية لوزارة الثقافة تتضمن إيقاف الدوام بالمعاهد التابعة لها والخاصة التي تشرف عليها

جهينة نيوز:

استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا أعلنت وزارة الثقافة حزمة إجراءات بينها إيقاف الدوام في سائر المعاهد العالية والتقانية والتأهيلية التابعة للوزارة أو الخاصة التي تشرف الوزارة على أنشطتها.

وتضمنت الإجراءات وفقا لبيان من وزارة الثقافة “إيقاف الدوام في سائر دورات محو الأمية وإيقاف المهرجانات والاحتفاليات والمعارض الفنية والثقافية ومعارض الكتاب والمحاضرات والأمسيات والندوات والعروض الفنية المسرحية والموسيقية والسينمائية والعروض المتحفية والفعاليات الثقافية التي تنطوي على تجمعات بشرية”.

ومن إجراءات الوزارة “إيقاف استقبال القراء في قاعات مكتبة الأسد ومكتبات قصور الثقافة والمراكز والمحطات والنوافذ الثقافية وإيقاف تنفيذ سائر العقود المتعلقة بالفعاليات التي سبق تحديد إقامتها خلال الفترة المبينة في هذا التعميم”.

وأكدت الوزارة العمل على تنفيذ إجراءات تعقيم المسارح وصالات السينما وغيرها من المنابر الثقافية.