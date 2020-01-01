6 ملايين طفل من رحم الحرب السورية

جهينة نيوز:

لم تقف الحرب عائقاً أمام السوريين وحبهم للحياة وإنجابهم الأطفال أيضاً، فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان، اليوم الأحد، أنّ حوالى خمسة ملايين طفل ولدوا في سورية منذ اندلاع الحرب قبل تسعة أعوام بالإضافة إلى مليون طفل آخر ولدوا في دول الجوار.

وأضافت المنظمة في بيانها أنه تم تجنيد حوالي خمسة آلاف طفل، لا يتجاوز عمر بعضهم السبع سنوات في القتال، وهذا طبعاً ماكنا نتحدث عنه دائماً وأبداً وهو استغلال الإرهابيين للأطفال وتجنيدهم وتعليمهم القتل والذبح..

ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" هنريتا فور التي زارت سورية الأسبوع الماضي قولها إن الحرب في سورية اليوم علامة فارقة وهي وصمة عار أخرى، مع دخول الحرب عامها العاشر، مضيفةً أن الحاجة للسلام اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.