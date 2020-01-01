تنويه هام من شركة أجنحة الشام للطيران بخصوص تعديل رحلاتها

جهينة نيوز:

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران إجراء تعديل على جدول رحلاتها استناداً إلى تعليمات السلطات المعنية المتعلقة بانتشار وباء كورونا COVID – 19 وفق مايلي:

• الرحلات الملغاة من قبل السلطات السورية : بغداد ، النجف ، البصرة

• الرحلات الملغاة من قبل شركة أجنحة الشام للطيران : طهران

• الرحلات الملغاة من قبل السلطات الأخرى: الشارقة ، بيروت ، الكويت ، أربيل

• الرحلات المجدولة التي لم يطرأ عليها تعديل: موسكو ، يريفان ، الخرطوم

في ظل الظروف الاستثنائية نود أن نلفت عنايتكم أنه باستطاعة جميع المسافرين الذين يودون إلغاء تذاكرهم على متن رحلاتنا القيام بذلك مجاناً دون اقتطاع أية غرامة.

فريق أجنحة الشام جاهز دائماً لخدمتكم والرد على تساؤلاتكم من خلال مكاتبنا و مركز الاتصال على الرقم 0119211 ومواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: المكتب الصحفي في شركة أجنحة الشام للطيران