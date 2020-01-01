موسكو: اختصار الدورية المشتركة بسبب استفزازات تشكيلات إرهابية

جهينة نيوز:

أفادت وزارة الدفاع الروسية باختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على الطريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سورية، بسبب استفزازات من قبل تشكيلات إرهابية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته، ظهر اليوم، تسيير أول دورية مشتركة مع تركيا على جانب من الطريق "M4" الدولي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، لكنها ذكرت أن المسار تم اختصاره بسبب استفزازات مخططة من قبل عصابات مسلحة متطرفة غير خاضعة لتركيا.

وأوضح البيان أن الإرهابيين حاولوا، من أجل تنفيذ استفزازاتهم، استخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية، بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم منح وقت إضافي للجانب التركي لاتخاذ إجراءات خاصة بتحييد التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الدوريات المشتركة على الطريق M4