القوات البرية الإيرانية تبدأ التدريب للتصدي لهجوم بيولوجي

جهينة نيوز:

بدأ الجيش الإيراني، اليوم الأحد، تدريبات للتصدي لهجمات بيولوجية، في حين أكد أحد النواب الإيرانيين أن سلطات البلاد تدرس احتمال أن يكون تفشي فيروس كورونا ناجماً عن هجوم بيولوجي أمريكي.

وفي السياق ذاته، قررت السلطات الإيرانية تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لنحو 5 أشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في البلاد.

وذكر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدايي، في تغريدة نشرها، صباح السبت، على حسابه في موقع "تويتر": بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مكافحة فيروس كورونا اقترح وزير الداخلية تغيير وقت الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، ونحن في مجلس صيانة الدستور وافقنا على ذلك.

وأوضح كدخدائي أن الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها يوم 17 نيسان، مؤجلة إلى 11 أيلول.