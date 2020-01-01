الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية، محذرةً من تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها في معظم المناطق ويبقى الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام ….

الأحد الإثنين الثلاثاء

دمشق 20 /12 21 /13 19 /10

القنيطرة 14/ 9 15 /10 13/ 7

درعا 18 /11 19 /12 17 /9

السويداء 16 /10 17 /11 15 /8

حمص 17/ 10 17 /11 15 /9

حماة 18/ 11 18 /12 16 /10

الحسكة 17 /11 18 /12 16 /9

اللاذقية 18 /14 18 /15 16 /13

طرطوس 19 /14 19 /15 17 /13

حلب 17 /11 17 /12 15 /9

ادلب 16 /11 16 /12 14 /9

دير الزور 21 /12 22 /13 20 /10

الرقة 20 /11 21 /12 19 /9