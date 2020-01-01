بدء تسيير أول دورية روسية ـ تركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا

الأحد, 15 آذار 2020 الساعة 12:04 | سياسة, محلي

بدء تسيير أول دورية روسية ـ تركية على طريق

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