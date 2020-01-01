تعديلات محتملة على موازنة المغرب لعام 2020

جهينة نيوز

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إن المغرب قد يجري تعديلاً على موازنة العام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وموجة الجفاف التي تعانيها البلاد.

وقال العثماني، مساء السبت، إن هناك تعليمات صدرت من الملك محمد السادس من أجل التعامل بشفافية مع المواطنين المغاربة بخصوص كل الإجراءات التي تهم التعاطي مع "فيروس كورونا".

وأضاف رئيس الوزراء ضمن حوار مباشر مع عدد من القنوات التلفزيونية الحكومية، رداً على سؤال بخصوص المشككين في المعطيات الرسمية أن التعليمات الملكية واضحة تماماً بهذا الشأن، وينبغي أن تحضر الثقة من لدن المواطنين.