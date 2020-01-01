الكونغو تسجل أول حالة إصابة بالفيروس

جهينة نيوز

قالت حكومة جمهورية الكونغو يوم امس السبت إنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من باريس في أول آذار.

وذكرت الحكومة في بيان نشرته سبوتنيك أن المريض يبلغ من العمر 50 عاما، ويرقد في حالة مستقرة مضيفة أنه جرى عزل زوجته وابنته.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 آذار، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".