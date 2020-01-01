كوريا الجنوبية تستعد لإعلان المدينة المنكوبة بكورونا والإقليم المجاور لها كمناطق كوارث خاصة!

جهينة نيوز

تعتزم كوريا الجنوبية الإعلان عن مدينة دايغو الجنوبية الشرقية والإقليم المجاور لها كمناطق كوارث خاصة اليوم الأحد، مما يمهد الطريق لدعم الدولة للمناطق التي تضررت بشدة من الفيروس التاجي الجديد، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن مسؤولين.

وتأتي هذه الخطوة حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 90% من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية في دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي المحيط بها. تم تصنيفها على أنها مناطق رعاية خاصة لعدوى كوفيد -19.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء جيونغ سي- غيون اجتماعا مغلقا مع الوزراء المعنيين بشأن التفاصيل المتعلقة بالإعلان في الصباح. ومن المتوقع أن يرفع جيونغ توصية للرئيس مون جيه-إن بالإعلان.

وسيسمح إعلان مناطق الكوارث الخاصة للحكومة بإنفاق أموال الدولة لدعم 50% من النفقات اللازمة للتعافي من الأضرار. ستسمح هذه الخطوة أيضًا للمتضررين بالحصول على دعم الدولة في تكاليف المعيشة والإعفاء في دفع فواتير الخدمات العامة ورسوم التأمين الصحي العام.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها كوريا الجنوبية منطقة معينة كمنطقة كوارث خاصة بسبب الأمراض المعدية، وليس الكوارث الطبيعية.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 8,086 حالة إصابة بالفيروس و72 حالة وفاة منذ الحالة الأولى في 20 كانون الثاني.