ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنغهام لحمايتها من "كورونا" وخطط للحجر عليها!

جهينة نيوز

أفادت تقارير بأن ملكة بريطاينا غادرت الليلة قصر باكنغهام بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت التقارير أن الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 93 عاما نُقلت اليوم إلى قلعة وندسور من أجل سلامتها.

وبحسب صحيفة "The Sun" البريطانية قال مصدر ملكي: "إنها بصحة جيدة ولكن كان يعتقد أنه من الأفضل نقلها. الكثير من موظفيها يشعرون بالذعر بعض الشيء بسبب الفيروس التاجي".

وأضاف: "القصر كان يستضيف سيلا مستمرًا من الزوار بمن فيهم السياسيون والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم".

وتابع: "لم يكن هناك مخاوف محددة أو اختبارات إيجابية حتى الآن ولكن لا أحد يريد أن يخاطر".

وبحسب الصحيفة، توجد خطط لحجرها والأمير فيليب، 98 عاما، في قصر ساندرينغهام إذا تفاقم المرض.

وأعلنت بريطانيا اليوم عن وفاة عشرة أشخاص آخرين، مما رفع عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 21 حالة، مع ارتفاع كبير في حالات الإصابة من 342 إلى 1140 حالة.

ويقع قصر باكنغهام في وسط لندن ولديه أيضا عدد أكبر من الموظفين مقارنة القصور الملكية الأخرى، لذلك يُعد موقعًا أكثر خطورة.