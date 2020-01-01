بعد اعتماد برنامج إدارة المركبات المركزي.. 17 ألف معاملة منجزة في نقل طرطوس

جهينة نيوز

تجاوز عدد المعاملات المنجزة في مديرية نقل طرطوس خلال الشهرين الماضيين أكثر من 17 ألف معاملة حيث سجلت سندات التمليك الممنوحة لمالكي المركبات الصدارة بعدد المعاملات المنجزة في المديرية إذ تجاوز عددها الـ 5600 معاملة, في حين بلغ عدد كل من معاملات بيان اطلاع وكذلك معاملات نقل الملكية أكثر من 8 آلاف معاملة.

وعن المرونة والآلية المتبعة لتسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بمركباتهم أشار المهندس محمد يونس مدير النقل في المحافظة لأهمية تطبيق برنامج إدارة معاملات المركبات المركزي الذي دخل حيز التنفيذ في مديرية النقل في طرطوس بداية الشهر الأخير من العام الماضي وتم من خلاله الربط الإلكتروني بين مديريات نقل ريف دمشق وحمص واللاذقية وحماة وإدلب والرقة, منوهاً بسعي الوزارة لاستكمال إنجاز المشروع في جميع مديريات النقل في المحافظات.

وأضاف يونس لصحيفة تشرين: البرنامج يسهل ويسرع إنجاز معاملات المواطنين ويمنع تعرضهم لحالات ابتزاز فالمعاملات التي كانت تأخذ أياماً ستنجز بدقائق, كما أن البرنامج يختصر نحو 200 ألف عملية حسابية في مديريات النقل, ولفت يونس الى إتاحة البرنامج الجديد إجراء جميع المعاملات من بيع وشراء وكذلك تجديد مركبات ونقل ملكية بموجب حكم قضائي وبيانات اطلاع ضمن المحافظة الموجود فيها صاحب العلاقة من دون الحاجة للسفر إلى المحافظة التي تم فيها تسجيل المركبة وبحسب يونس, تم استثناء خدمة منح لوحات السيارات أو تبديلها من المعاملات التي يمكن تنفيذها مركزياً عبر برنامج إدارة المركبات حيث يجب أن تجرى من قبل المديرية المسجلة فيها السيارة حصراً, وكشف يونس عن سعي وزارة النقل لتطبيق مشروع مرافق لبرنامج إدارة المركبات وهو الدفع الإلكتروني ما سيؤدي إلى تسهيلات أكثر وإنجاز المعاملات من دون العودة لمديرية النقل وستتيح للمواطن التسديد في أي مكان وعبر أي جهاز, ولا بد من الإشارة الى تجاوز الرسوم المالية المستوفاة من قبل المديرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط الماضي الـ 840 مليون ليرة.