السويداء تتأهب: فرق مدربة ومجهزة وقسم عزل بـ 70 سريراً

جهينة نيوز

أكد محافظ السويداء عامر العشي في تصريح لـ«الوطن» أنه من اللحظة الأولى لصدور قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا تم البدء بالتواصل مع جميع المديريات والمؤسسات الخدمية والاقتصادية للوقوف على التطبيق السريع والدقيق لكل ما جاء في التعليمات المذكورة كما تم تفعيل عمل لجنة الطوارئ في المحافظة لتكون منعقدة بشكل دائم وعلى تواصل مع كل الجهات المعنية للوقوف على كل جديد والتأكد من حسن تطبيق التعليمات والتعامل مع أي موقف.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة التي قامت بدورها بتجهيز مركز عزل وتسيير فرق من العاملين الصحيين والأطباء للوقوف على الوضع على ساحة المحافظة وحملات تثقيف وتوعية وقائية.

وبين العشي أن مديرية التجارة الداخلية بدأت بتسيير دوريات في الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار ممن ينتهزون الظرف الحالي، وتم التواصل مع الفعاليات العلمية والثقافية والرياضية والمجتمع المحلي لشرح أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة في الوقاية من هذا الوباء مؤكداً الحرص على سير العمل في كل مؤسسات الدولة بشكل جيد وبالحد الأدنى من العاملين، مضيفاً: نستطيع القول إن المحافظة بحالة طوارئ وتأهب تام وعلى أتم الجاهزية لأي جديد في موضوع الوباء.

بدوره مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا أكد لـ«الوطن» اتخاذ المديرية لجميع الإجراءات الاحترازية حيث جرى تخصيص مكان للحجر الصحي في حال اقتضت الحاجة كما تم تجهيز قسم عزل ضمن المشفى الوطني يتسع إلى أكثر من 70 سريراً إضافة إلى تجهيز فرق مدربة ومجهزة بوسائل الوقاية للتعامل مع الحالات المشتبه بها والمخالطين.

وبين أنه تم تجهيز غرفة عناية مشددة بـ6 أسرة مع تجهيزاتها الكاملة من منافس وأجهزة مراقبة للحالات المتقدمة التي تحتاج إلى دعم قلبي وتنفسي ووضع في الخطة إمكانية زيادة هذه الأسرة إلى 14 سريراً بالعناية الإسعافية.