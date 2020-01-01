النقل.. تسيير رحلتين إلى الشارقة لنقل سوريين مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النقل عن تسيير رحلتين متتاليتين إلى الشارقة عبر الخطوط الجوية السورية وذلك نظرا للطلب المتزايد من قبل المواطنين.

وبينت الوزارة في بيان لها اليوم أنه سيتم تسيير رحلتين متتاليتين إلى الشارقة يومي الأحد والاثنين “15 و16″من الشهر الجاري مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطاراتنا والفحص للمغادرين والقادمين للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت الوزارة شددت على ضرورة تعقيم جميع وسائل النقل الداخلة إلى سورية من الطائرات والسفن والشاحنات والمركبات بأنواعها وعبر كل المنافذ والمعابر ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع كوادر وزارتي الصحة والداخلية.

يشار إلى أن وزارة النقل أبلغت الأسبوع الماضي المسافرين إلى العاصمة القطرية الدوحة عبر مطار دمشق الدولي بتوقف رحلات الطيران من وإلى الدوحة حتى إشعار آخر وكذلك المسافرين إلى الكويت بتوقف رحلات الطيران مؤقتا لمدة أسبوع ضمن الإجراءات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.