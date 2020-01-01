أبراج الأحد 15 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم 15-3: إيجابي.. متحرك سريع.. يحب الاكتشاف.. صادق ويحب الخير والعدل والحرية .. يخفي قلقاً وتمرداً حد التهور أحياناً.

هذا العام للبعض شكوى أو دعوى .. طلاق أو زواج وللبعض ربح في قضية تجاري أو عقاري أو ميراث وقضايا قديمة تنتهي بإيجابية وخروج عن المألوف وأمور جديدة.. فرص وحسم لأمور خاصة.. حظاً سعيداً.

الحمل:

نشيط ولديه تحرك إلى مسافة بعيدة واتصال. مفاوضات حاسمة أو خبر جديد يعيد إليك التفاؤل.. مشروع يساعدك بقصة تفيدك في مسيرتك.. يوم جيد للتجار وأي مقابلة تكسب فيها.. وفي المساء لديك بعض الاستحقاقات.

الثّور:

يقوى حدسك اليوم ويدلك على الطريق الصحيح.. تتحدث بإرث وفرص مالية محتملة.. تغربل الأفكار لكي تصل إلى قاسم مشترك.. مصالحات .. أمور استشفائية أو زيارة طبيب أو شخص مهم وتظهر لديك فاتورة..

الجوزاء:

انتبه من التسرع والكلام الجارح.. يوم للعلاقات الشخصية.. اليوم مزاجي لذلك حاول الترفيه عن نفسك.. قد يعلو صوتك اليوم لذلك حافظ على هدوئك واحذر من مخالفة القانون.

السرطان:

عمل كثير وملاحقة أعمال سرية، لكن لاتترك مخاوفك تسيطر عليك.. انتبه لنفسك ولجدول أعمالك.. اليوم تطلب مساعدة لأن عملاً كثيراً بانتظارك.. كأن الريح اليوم تتقاذفك يميناً ويساراً.

الأسد:

يوم للسهر والتسلية... افتح قلبك وثق بنفسك.. يوم خاص لك لأنه يحمل آفاقاً جديدة..

العذراء:

مغامرة ومجازفة وتجربة جديدة وتحسم قصةً سلباً أو إيجاباً.. نشاطات عائلية وتصليحات.

الميزان:

الأجواء إلى انفراج وبداية تحسّن في الأيام القادمة.. اليوم أنت بحاجة للاتصال وجمع المعلومات لذلك ابق جاهزاً فهناك أيضاً من يطلب مساعدتك في شأن إعلامي أو إعلاني..

العقرب:

تصرف بدبلوماسية وتكتم ولا تعرقل الأمور.. لاتعير أهمية لبعض المنافسين.. للبعض هدايا ومكاسب وشراء.

القوس:

القمر في برجك ويزودك بحيوية مضاعفة.. يوم جيد لكشف طريق مختلف.. استمتع بكل ماتقوم به.. هناك حسم في بعض القضايا.

الجدي:

تغييرات مهمة تطال موقعك.. احذر الأعداء والتغيرات المفاجئة والصادمة.. تنقل أو تغير الوضع.. هناك كواكب بأمكنة أخرى تساعدك.؟ انتبه لصحتك.

الدلو:

لقاء جيد تعوّل عليه.. يوم للسرعة والانطلاق.. دعوات وزيارات.. احتمال لقاء صديق قديم وتتعرف على صديق جديد.

الحوت:

الأضواء تسلط عليك.. قد تصعب تسوية الأعمال.. تجنب التذمر واحتمال ضغط.. انتبه لمواعيدك وحاول أن تليّن الأمور.. الاحتمالات كبيرة اليوم بما أنك تتعامل مع غرباء.