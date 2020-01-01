الرئيس شي: الصين مستعدة لتقديم المزيد من المساعدة لإيران لمواجهة مرض "كوفيد-19"

جهينة نيوز:

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين ستواصل تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لإيران في جهودها لمكافحة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" (كورونا).

وفي رسالة تعاطف بعث بها مؤخرا إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعرب شي عن تعاطفه القلبي مع إيران حكومة وشعبا في تفشي المرض، نيابة عن حكومة وشعب الصين.

وأكد شي أن الصين وإيران، شريكتان استراتيجيتان شاملتان ويتمتع شعباهما بعلاقات صداقة تقليدية، مشيرا إلى أن إيران حكومة وشعبا قدمت دعما ومساعدة ودية إلى الصين في حربها ضد المرض.

وقال شي إنه في نفس الوقت، قدمت الصين مجموعة من إمدادات مكافحة المرض وأرسلت فريقا يضم خبراء صحة متطوعين إلى إيران، لمساعدتها في دحر المرض.

وأضاف الرئيس شي أن الصين تقف على أهبة الاستعداد لتكثيف التعاون مع إيران لاحتواء المرض، واستطرد أن إيران حكومة وشعبا سوف تفوز بالتأكيد في معركتها ضد المرض