روحاني: الحظر الاميركي ضد ايران ليس فقط غير قانوني بل انه غير اخلاقي وغير انساني

جهينة نيوز:

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن مكافحة فايروس كورونا تتطلب اجراءات منسقة ومشتركة اقليمية ودولية، مضيفا ان الحظر الاميركي ضد ايران ليس فقط غير قانوني بل انه غير اخلاقي وغير انساني.

وفي رسالة بعثها يوم الجمعة الى عدد من رؤساء دول العالم، أشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى انتشار فايروس كورونا وتحوله الى وباء عالمي، وقال: ان هذا الفايروس لا يعرف حدودا، ويختار ضحاياه بدون اية اعتبارات سياسية وعقيدية وقومية وعرقية.

ولفت الرئيس الايراني الى ان مواجهة هذا الفايروس تتطلب اجراءات منسقة ومشتركة اقليمة ودولية من جهة، ومن جهة اخرى تستدعي اتخاذ تدابير صارمة وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين والدعم المالي للشرائح الضعيفة بسبب تجميد الاعمال الاقتصادي وكذلك النفقات الكبيرة للقطاع الصحي والطبي و...، وأن تنفيذ هذه التدابير يستلزم التمتع ببنية وقدرات اقتصادية قوية قادرة على تأمين عشرات المليارات من الدولارات.

ونوه روحاني الى ان ايران وخلافا للدول الاخرى التي تواجه انتشار الفايروس، تواجه عقبات وقيود جادة ناجمة عن فرض حظر شامل غير قانوني وسياسة الضغط الاقصى والعراقيل التي تنتهجها الادارة الاميركية خلال السنتين الاخيرتين، مشيرا الى ان هذا الحظر كبد الاقتصاد الايراني خلال اقل من سنتين قرابة 200 مليار دولار بشكل مباشر.

وبيّن روحاني ان الادارة الاميركية وحتى في ذروة هذه الازمة الشاملة، لم تتخل عن مواصلة ضغوطها وعراقيلها غير القانونية للتأثير على الجهود الايرانية، قائلا: ان وزير الخارجية الاميركية وبكل صلافة يطلب من سائر الدول ان تشترط ارسال مساعداتها الانسانية الى ايران بتلبية المطالب الاميركية غير المنطقية واللاإنسانية.

واردف ان التغلب على كورونا هو واجب دولي، وان اي دولة بمفردها غير قادرة على إدارة هذه الازمة العظيمة، فكيف بدولة تواجه مشكلات عديدة في الوصول الى الاسواق المالية العالمية وتوفير السلع الاساسية التي تحتاجها، داعيا قادة الدول الى اتخاذ تدابير من اجل تنفيذ التزامات كل الدول في إطار القرار الاممي 2231 ومواجهة الارهاب الاقتصادي الاميركي، وان لا يسمحوا للحظر الاميركي الجائر ضد ايران بالتأثير على مواجهتها لها الفايروس القاتل.

وأردف: ان الحظر الاميركي ضد ايران ، وخضوع سائر الدول له والتزامها به، ليس فقط غير قانوني ويتعارض مع قرار مجلس الامن الدولي، بل انه غير اخلاقي وغير انساني، إذ ان جوانبه غير الانسانية لا تشمل فقط الشعب الايراني بل تتعدى الى شعوب المنطقة وسائر الدول، وهذا ليس فقط عقابا جماعيا على الشعب الايراني بل انه عقاب جماعي ضد البشرية جمعاء