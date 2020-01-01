روسيا والصين تناقشان إنشاء قاعدة مشتركة على سطح القمر

جهينة نيوز:

أعلن مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، يوم السبت، إن الصين وروسيا تبحثان على مستوى مجموعة عمل ثنائية إمكانية التعاون في إنشاء قاعدة مشتركة على سطح القمر.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" إن أحد وجهات التعاون تصبّ في إنشاء قاعدة على سطح القمر.

وأضاف: "تمت مناقشة خيارات مختلفة لمثل هذا التعاون كإنشاء قاعدة مشتركة أو قواعد قمرية مجاورة"، موضحاً، أن "درجة التكامل، بهذا الإطار، بحاجة إلى المزيد من المناقشة".

هذا وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، أبرزها التعاون التجاري، إذ بلغ التبادل التجاري بين روسيا والصين في عام 2019 أكثر من 110 مليارات دولار.

وبحسب البيانات التي صدرت عن إدارة الجمارك الرئيسية في الصين، نمت الصادرات الصينية إلى روسيا في عام 2019 بنسبة 3.6 بالمئة، لتصل إلى 49.7 مليار دولار.