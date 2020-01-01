ترامب: فحص كورونا للاسر الامريكية مجاناً

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إنه طلب 50 مليار دولار من الكونغرس لتمويل الحملة ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنهم حصلوا على 8 مليارات إلأى حد الآن.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، أنه سيقر حزمة تشريعات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن فريق مكافحة الفيروس يعمل بأقصى طاقته لدحره.

وأكد بأن فحوص كورونا مجانية وسنقدم مساعدة طبية للأسر الأمريكية إذا كانت بحاجة لها.

وأشار إلى أن الوضع المالي في الولايات المتحدة ممتاز وأنه يأمل بتحرك مناسب من البنك المركزي.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه سيوسع حظر الرحلات إلى الولايات المتحدة ليشمل بريطانيا وإيرلندا، كما أنه يدرس مزيدا من القيود على التنقلات الداخلية بين الولايات في إطار خطة مواجهة الفيروس، وذكر أن بلاده سجلت حتى الآن 50 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن أنه أجرى اختبارا لفيروس كورونا المستجد، بعد موجة من الجدل ثارت حوله، بسبب لقائه مع أشخاص تبين أنهم أصيبوا بالعدوى، مشيرا إلى أنه لم يعرف بعد نتائج الفحوص الطبية التي أجراها.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم الجمعة حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن البيت الأبيض السبت أنه سيفحص من الآن وصاعدا حرارة "جميع من هم على تواصل وثيق" مع الرئيس ونائبه مايك بنس، كإجراء احتياطي في مواجهة فيروس كورونا.