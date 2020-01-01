اليابان : أولمبياد 2020 في موعدها المقرر ..لا إلغاء و لا تأجيل

جهينة نيوز:

بعد يومين من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 تموز/ يوليو حتى التاسع من آب/ أغسطس المقبلين لمدة عام ، أكد رئيس وزراء الياباني شينزو آبي أن دورة الألعاب الأولمبية ستبقى في موعدها المقرر، رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.

وأشار آبي إلى أنه لا نية لحكومته لإعلان حال الطوارئ بسبب فيروس كورونا و اعتبر الأمر غير ضروري في الوقت الحالي ومن شأن قرار مماثل، في حال اتخذ، الطلب من الشعب الياباني ملازمة المنازل وإقفال المدارس والأماكن العامة.

وقال رئيس الوزراء الياباني في تصريحات السبت (14 مارس/ آذار 2020): "سنتعاون بشكل وثيق مع المسؤولين، ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء". وأضاف: "نريد استضافة الألعاب كما هو مقرر من دون أي متاعب من خلال التغلب على انتشار الفيروس

وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالمياً على الصعيد الرياضي، والذي يقام مرة كل أربعة أعوام.

ورصدت اليابان ميزانية تقدر بنحو 12 مليار دولار لإقامة ألعاب طوكيو. وشدد آبي على "التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة من أجل إنجاح الألعاب"، مشيراً إلى أن الطرفين لم يناقشا أي احتمال لتأجيلها.

المصدر وكالات