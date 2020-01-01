آبل تؤجل حفل إطلاق منتجاتها والسبب " كورونا "

جهينة نيوز:

أكدت شركة "آبل" الأميركية، تأجيل حدث إطلاق منتجاتها إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان مقراراً تنظيمه أواخر الشهر الجاري، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا .

فقد أصبحت "آبل" قلقة بشأن تجمع نحو ألف شخص ضمن هذا الحدث في مسرح "ستيف جوبز" في مقر الشركة آبل بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا.

و أعرب المسؤولون التنفيذيون في الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن بعض القلق بشأن عدم قدرتهم على ضمان التباعد الاجتماعي في فعالية عامة في مبنى محصور، حيث يجلس الناس بجانب بعضهم البعض.

وأشار المصدر إلى صعوبة تحديد مدى توفر تلك المنتجات وخطط الإعلان عنها، حتى تتمكن "آبل" من تقييم جدول إنتاج المكونات وتجميع المنتج النهائي بشكل أفضل. وأضاف أن الشركة وضعت جدولاً أولياً جديداً لكل العناصر المرتبطة بإطلاق المنتجات الجديدة، ومع ذلك، فإن الجدول الزمني ليس ثابتاً ويمكن أن يتغير من يوم إلى آخر.

ويأتي قرار الشركة الأمريكية في أعقاب إصدار إدارة الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا أمراً، يوم الاثنين، بحظر التجمعات التي تضم ألف شخص أو أكثر بين 11 آذار والأول من الشهر المقبل. وتحدثت تقارير عن وجود 43 حالة إصابة معروفة بكورونا في المقاطعة، ووفاة واحدة.

المصدر وكالات