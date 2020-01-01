المجلس العلمي الفقهي واتحاد علماء بلاد الشام يصدران فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة

جهينة نيوز:

أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتبارا من يوم الأحد الـ 15 من آذار ولغاية السبت الـ 4 من نيسان للعام 2020 وسيتم الاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس.

ووفق بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه إنه عقب انتهاء اجتماع اليوم في مبنى الوزارة تم إصدار الفتوى التي تشمل أيضا تعليق كل الدروس الدينية واللقاءات الجماعية في سائر المساجد وصالات الأفراح والتعازي التابعة لها.

وبحسب البيان فإن الفتوى تأتي بعد ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من كون فيروس كورونا أصبح وباء عالميا وحرصا على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد كون أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي الفيروس.