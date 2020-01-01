لمكافحة انتشار عدوى فيروس کورونا.. روسيا تغلق الحدود مع بولندا والنرويج

جهينة نيوز:

وافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على مجموعة من الإجراءات لمكافحة انتشار عدوى فيروس "كوفيد-19" المستجد على الأراضي الروسية.

وجاء في البيان: "في 12 آذار/مارس، عقد ميخائيل ميشوستين اجتماعا بشأن مجموعة من الإجراءات لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا. واستنادا إلى النتائج تم اتخاذ قرارات وتعليمات".

وأوعز رئيس الوزراء الروسي، ميشوستين، بتعليق مرور المواطنين الأجانب مؤقتًا عبر الحدود مع بولندا والنرويج، حسبما أعلن على موقع الحكومة.

سيدخل الأمر حيز التنفيذ عتبارا من يوم الغد في 15 مارس/آذار، حيث يحظر الدخول عن طريق البر على الحدود "لغرض العمل، وكذلك للأغراض الخاصة والتعليمية والسياحية".

سيتم استثناء مواطني بيلاروسيا وأعضاء الوفود الرسمية والأشخاص الذين يحملون تصريح إقامة في الاتحاد الروسي. يجب على جهاز الأمن الفيدرالس ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ضمان تنفيذ الأمر.

كما أصدر رئيس الوزراء الروسي، تعليمات إلى وزارة الصحة الروسية، بإبلاغ المرافق الطبية، بما في ذلك المرافق الخاصة، بالإسعافات الأولية التي يجب تقديمها حال الإصابة بفيروس كورونا.

و في سياق متصل أوصت سلطات موسكو كافة المدارس التابعة لسفارات دول يتعلم فيها أبناء الدبلوماسيين من دول انتشر فيها فيروس كورونا المستجد، بالحجر الصحي الذاتي اعتبارا من 16 مارس.

وذكرت سلطات العاصمة، أنها أرسلت يوم الجمعة 13 مارس، رسائل إلى عشر مدارس تابعة لسفارات الدول الأجنبية في موسكو.

وتمت في الرسائل، توصية هذه المدارس بإغلاق أبوابها لمدة أسبوعين اعتبارا من 16 مارس والانتقال إلى التعليم عن بعد.

وشددت مديرية التعليم والعلوم في موسكو على أن التوصيات لا تنطبق على أي مؤسسات تعليمية أخرى.

واعتبارا من 13 مارس، بدأت المدارس الخاصة في موسكو، بوقف الدراسة بسبب تهديد فيروس كورونا المستجد.

وذكر بعض آباء التلاميذ في إحدى هذه المؤسسات التعليمية، أنه تم تحويل التلاميذ إلى التعلم عن بعد وأشارت إدارة إحدى المدارس، إلى أن مديرية التعليم في موسكو أوصت المدارس الخاصة بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.