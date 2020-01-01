منظمة الصحة العالمية تعلن رسمياً "الشيشة" ناقل قوي لفيروس كورونا

جهينة نيوز:

حذرت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي من مخاطر شرب "الشيشة" كونها ناقل قوي لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة إلى قيام عدد من الدول بحظر توفير "الشيشة" داخل المقاهي، مثل العراق والأردن والكويت وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات وإيران وباكستان.

وأضافت أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضاً يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً في مقاومة الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن فيروس كورونا المستجد، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.