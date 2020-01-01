الرئيس الروسي يوقع على قانون التغييرات الدستورية

السبت, 14 آذار 2020 الساعة 18:00 | سياسة, عالمي

الرئيس الروسي يوقع على قانون التغييرات الدستورية

جهينة نيوز:

أعلن الكرملين إن بوتين وقع على قانون بشأن التغييرات الدستورية السبت بعد ثلاثة أيام من تمريره عبر البرلمان الروسي بالإجماع باستثناء صوت واحد فقط رافض.

ويحتاج القانون إلى موافقة المحكمة الدستورية للبلاد وأن يمر عبر استفتاء محدد في 22 أبريل.

وبموجب القانون الجديد سيتيح إمكانية ترشح بوتين لفترة ولاية جديدة، حيث يسمح له بالترشح لفترتين أخريين مدة كل منها ست سنوات

وتزيد التغييرات الدستورية الأخرى من الصلاحيات الرئاسية، كما تؤكد على أولوية القانون الروسي على المعايير الدولية - وهو حكم يعكس غضب الكرملين من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى التي كثيرا ما أصدرت أحكامًا ضد روسيا.

كما تحظر التغييرات زواج المثليين وتشير إلى "الإيمان بالله" باعتباره أحد القيم التقليدية لروسيا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا