صواريخ تدمر مدارج الطائرات الامريكية في قاعدة التاجي

جهينة نيوز:

اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن هجوم صاروخي على قاعدة التاجي شمالي بغداد، لافتة إلى تعرض وحدات الدفاع الجوي العراقي وبعثة “التحالف الدولي” لـ33 صاروخا.

قناة الاتجاه العراقية نقلت عن مصادر تأكيدها ان الصواريخ دمرت اهدافها بدقة في الجناح الاميركي وانها دمرت مدارج الطائرات الاميركية . وقالت ان الانباء تؤكد وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات الاميركية وسط تعتيم اعلامي.

وافادت ان المعلومات تؤكد ان القوات الاميركية كانت تنوي تحويل قاعدة التاجي الى قاعدة رئيسية لها في العراق.

المصدر: قناة الاتجاه – وكالات