إجراءات احترازية جديدة بخصوص التصدي لفيروس كورونا تتضمن مدارس السواقة و معاهد النقل

جهينة نيوز:

اتخذت وزارة النقل عدة إجراءات احترازية جديدة بخصوص التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان للوزارة تم تعليق الدوام في الثانويات والمعاهد البحرية وفي الأكاديمية البحرية السورية ومعاهد السكك الحديدية حتى 2 نيسان القادم إضافة إلى إيقاف الامتحانات في الثانويات البحرية والأكاديمية البحرية السورية ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري ومعاهد السكك الحديدية لمواعيد تحدد لاحقاً.

ومن ضمن الإجراءات أيضاً إيقاف النقل بالقطارات بين طرطوس واللاذقية وبالعكس وكل الدورات التدريبية الداخلية والخارجية والدورات التدريبية في جميع مدارس السواقة “مدارس تعليم قيادة المركبات” والفحوص للمتقدمين لنيل إجازات السوق ومن جميع الفئات في مختلف المحافظات حتى 2 نيسان القادم.

وحددت الوزارة أيام المراجعات لمديريات النقل في كل المحافظات بحيث يتم إجراء معاملات المركبات ذات الأرقام المزدوجة في تواريخ الأيام المزدوجة ومعاملات لوحات المركبات المفردة في الأيام المفردة لتخفيف عدد المراجعين والازدحام.

وكانت وزارة النقل طلبت أول من أمس من جميع الجهات التابعة لها البرية والبحرية والجوية اتخاذ الإجراءات الكاملة لتعقيم وسائل النقل القادمة إلى سورية عبر المنافذ الحدودية من “طائرات وسفن والمركبات بأنواعها”.