التجارة الداخلية: لا تغيير على ساعات وأوقات وطبيعة عمل المخابز والأسواق والصالات.. السلع الغذائية والاساسية متوفرة بكثرة

جهينة نيوز

اكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية متوفرة في جميع الأسواق والمحال التجارية وفي صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بأسعارها المحددة مسبقا ووفق نشرة الأسعار المقررة .

وأوضح المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم ان جميع المخابز تواصل عملها وفق التعليمات المعطاة لها ولا تغيير على مواعيد وطبيعة عملها وأن مادة الخبز متوفرة على مدار الساعة وان المحال التجارية تمارس نشاطها المعتاد وتقوم بعمليات البيع والشراء لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بما فيها مواد التنظيف والتعقيم .

وستتخذ الوزارة أقصى العقوبات وفق القانون /14/ لعام 2015 بحق كل من يحاول ارتكاب مخالفات تتعلق بالاحتكار أو عدم الإعلان عن الاسعار أو الامتناع عن البيع أو البيع بسعر زائد أو بيع مواد مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية

وتطمئن الوزارة جميع الاخوة المواطنين إن هناك وفرة بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية لأشهر طويلة وتهيب بهم الإبلاغ عن كل من تسول نفسه العبث باحتياجات المواطنين الأساسية ولقمة عيشه أو التلاعب بعمليات بيع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.