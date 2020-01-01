رونالدينيو يتوج ببطولة "داخل السجن"

جهينة نيوز

شارك رونالدينيو غاوتشو في بطولة كرة القدم رفقه 200 سجين حيث كان بطل هذه البطولة بعدما تمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق، ليساهم بتتوج فريقه بالبطولة في المباراة النهائية بنتيجة 11-2.

وكان رونالدينيو البالغ من العمر 39 عاما أكثر استرخاءً في البطولة التي ينظمها السجن، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وكان يلعب بشكل جيد رغم اعتزاله، بعد رؤيته في صور نشرها مغدرين على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي.

وخلال الأيام القليلة الماضية ألقت الشرطة في باراغواي القبض على البرازيلي رونالدينيو غاوتشو، لاعب فريق برشلونة الإسباني وإي سي ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو، بعد حملهما جوازات سفر مزورة لهذا البلد خلال وجودهما للمشاركة في عدد من الفعاليات الترويجية الخيرية.

وكان المغردون قد نشرو فيديو لرونالدينيو وهو يقوم بحركات مهارية في كرة القدم من داخل السجن.

وترفض الحكومة في باراغواي إطلاق سراح رونالدينيو خوفا من هروبه خارج البلاد.

يذكر أن رونالدينيو وشقيقه محتجزان في زنزانات خاصة بالشرطة في أسينسون إلى جانب 25 من الضباط المتهمين بارتكاب جرائم مختلفة وأربعة سياسيين، بمن فيهم الرئيس السابق لاتحاد الباراغوي لكرة القدم والرئيس السابق لمجلس النواب.