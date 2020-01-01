الاتصالات تشارك في الحملة الوقائية من "كورونا" بزيادة حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت خلال آذار مجاناً

جهينة نيوز

رفعت وزارة الاتصالات حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت خلال شهر آذار لكافة المشتركين.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن هذا القرار جاء في اطار متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .

وتمثلت مشاركة وزارة الاتصالات والتقانة في هذه الحملة الوقائية من خلال اقرار زيادة حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت بنسبة ٥٠ % مجانا حسب السرعة لشهر آذار.

وبهذه الزيادة ستتم تغطية زيادة استخدام الانترنت خلال عطلة الجامعات والمدارس وسيتم تطبيق التعديل من قبل جميع مزودي خدمات الانترنت و لكافة المشتركين.

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت عن تطبيق نظام الباقات للانترنت في سورية بدءاً من مطلع الشهر الحالي بهدف تحسين جودة الانترنت .

و أعلن أمس مجلس الوزراء عن عدة إجراءات احترازية وقائية من فيروس كورونا منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 2 نيسان ، فيما أصدرت عدة وزارات قرارات تتعلق بتنفيذ تلك الإجراءات.