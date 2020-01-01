لا صحة لما يروج له بتعليق جميع الرحلات البرية بين المحافظات

جهينة نيوز

تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر حول صدور بيان عن وزارة الداخلية بتعليق جميع الرحلات البرية ( بولمانات – فانات – سيارات سياحية) بين المحافظات اعتباراً من تاريخ 14 آذار ولغاية الخميس 2 نيسان 2020م.

وتؤكد وزارة الداخلية أنه لم يصدر أي بيان عنها بشأن هذا الموضوع مطلقاً ، وهذا الخبر عار عن الصحة، وفي حال صدور مثل هذا البيان فإنه ينشر على موقعها الرسمي وصفحتها على الفيس بوك.

وتهيب وزارة الداخلية بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي اعتماد الأخبار من مصادرها الحقيقية، وعدم الترويج للمنشورات الملفقة والكاذبة.