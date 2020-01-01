قطر تسجل ١٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم السبت تسجيل ١٧ حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).

‌‎وذكرت صحيفة "الشرق"، ظهر اليوم السبت، أن وزارة الصحة نشرت بيانا أكدت فيه أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة القطرية أن الجهات المختصة في الوزارة تستمر بتوسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.

ووصل عدد إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في دولة قطر إلى 337 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي".

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.